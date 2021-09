Homem morre ao trocar tiros com policiais no Rio Preto da Eva

O corpo de Américo foi removido pela equipe do IML | Foto: Divulgação

Rio Preto da Eva (AM) - Um homem identificado como Américo João da Silva Reis, de 40 anos, foi morto na quinta-feira (10), após uma troca de tiros com policiais militares na rua Raimundo José de Souza, no bairro Carlos Braga, no município de Rio Preto da Eva (distante 57 quilômetros em linha reta de Manaus).

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), policiais militares foram até o local após denúncia da forte atuação do tráfico de drogas na área. No momento em que os policiais chegaram, eles foram recebidos a tiros por um grupo de homens.

Os suspeitos reagiram à injusta agressão e acabaram alvejando Américo. Ele ainda chegou a ser levado para a unidade hospitalar do município, mas acabou não resistindo aos ferimentos.

O corpo dele foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

Outro caso

Durante uma intensa troca de tiros, um jovem identificado como Raniery Nascimento de Sousa, que tinha 23 anos, morreu na noite de quinta-feira (9), no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

O fato ocorreu após ele e comparsas reagirem a uma abordagem policial.



Conforme a equipe da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a ação iniciou após denúncia anônima informando que integrantes de uma facção criminosa estavam armados planejando um ataque a rivais.

Os policiais foram até o lugar checar a denúncia e acabaram sendo recebidos a tiros por um dos suspeitos. Eles reagiram à agressão e alvejaram Raniery.

