Na capital, Polícia Militar recupera 11 veículos roubados

Manaus (AM) - Em ações distintas nas zonas norte, sul e leste da capital, policiais militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) e das 1ª, 6ª, 12ª e 30ª Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms) recuperaram 10 veículos com restrição de roubo, nas últimas 24 horas.

Na quinta-feira (09/09), por volta das 15h10, policiais da 30ª Cicom recuperaram uma motocicleta modelo Honda/CG 125 Fan ES, de cor azul e placa NOZ-2408, com restrição de roubo, e detiveram um jovem de 20 anos, que conduzia o veículo na estrada do Brasileirinho, bairro Jorge Teixeira, zona leste.

Com ele foi encontrada e apreendida uma espingarda de calibre 28, com uma munição intacta de mesmo calibre. Os policiais também consultaram a placa da motocicleta e constataram a restrição de roubo.

O jovem recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com o material apreendido e o veículo recuperado, para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde permaneceu à disposição da justiça.

Os demais veículos localizados foram conduzidos para as centrais de flagrante das áreas ou para a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) para os procedimentos legais previstos em lei.

Veículos localizados: 11

• Hyundai/HB20S 1.6A Comfort, cor branca – PHC-4859

• VW/Fox 1.0, cor cinza – JXU-1093

• VW/Gol 1.0 , cor prata – JXH-3348

• Fiat/Uno Attractive 1.0, cor vermelha – PHJ-6752

• Honda/Civic LXS Flex, cor cinza – JXR-5476

• Peugeot/207 Passion XR, cor cinza – NOS2I34

• Honda/CG 125 Fan ES, cor azul – NOZ-2408

• Honda/CB 250F Twister, cor vermelha – QEJ5E64

• Dajiang/DJ150-5, cor dourada – JXG-3101

• Honda/CG 150 Fan ESDI, cor preta – PHE2J58

• Honda/CG 150 Fan ESDI, cor verde – NOU-9821

Denúncias

A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

