Em Manaus, homem é morto a tiros em frente ao filho

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o caso. | Foto: Reprodução





Manaus (AM) - Com quatro tiros, Jackson Gomes Moreira, o “Buiú”, de 34 anos, morreu na frente do filho de 4 anos. O crime aconteceu na noite desta sexta-feira (10), na rua Couto do Vale, bairro Petrópolis, zona sul de Manaus.

Conforme relatado por testemunhas, Jackson estava caminhando com o filho no colo pela rua, quando foi surpreendido por dois homens em uma moto, que pediram para ele largar a criança. Após assim fazer, Jackson foi surpreendido por disparos de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos. Ele morreu no local.

De acordo com o relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), o irmão da vítima foi até o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para fazer o Boletim de Ocorrência sobre o homicídio.





O crime aconteceu na noite desta sexta-feira (10), na rua Couto do Vale, bairro Petrópolis, zona sul de Manaus. | Foto: Reprodução





Ainda não se tem certeza sobre a causa do crime. No entanto, testemunhas acreditam que a fatalidade possa ter ligação com o tráfico de drogas. O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para remover o corpo, e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o caso.

Leia mais:

II Marcha das Mulheres mobiliza 5 mil indígenas em Brasília

Jovem é assassinada a tiros dentro de loja no Cidade de Deus

Aleam recorre contra suspensão de CPI da AM Energia