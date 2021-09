Bebê recém-nascido é encontrado dentro de carro abandonado em Manaus

| Foto: Reprodução





Manaus (AM) - Mais um caso de abandono de incapaz foi registrado em Manaus. Desta vez, um recém-nascido, ainda com o cordão umbilical, foi deixado dentro de um carro abandonado na rua Francisca Júlia, conjunto Cophasa, bairro Nova Esperança. Não foi informado o sexo da criança.

Os policiais da 19º Companhia Comunitária Interativa (CICOM), Marcio Rosas e Hosana Coelho, estavam fazendo um patrulhamento pela região do conjunto Cophasa, quando avistaram um carro abandonado - modelo Kadet, cor vermelha - em uma área de mata. Os policiais decidiram averiguar o veículo e perceberam que o vidro estava abaixado, aparentemente, sem nenhum passageiro.

No entanto, eles começaram a ouvir um choro de bebê e, ao focar a lanterna, encontraram a criança, ainda com o cordão umbilical e com frio. De imediato, os policiais retiram o recém-nascido do carro e se assustaram com o estado que a criança estava.

“Estava coberta por um pano sujo e com forte odor e o enrolaram com uma camisa limpa do cabo Márcio Rosas, atitude esta devidamente orientada através da experiência da cabo Hosana Coelho”, informou o relatório de ocorrência.

Após cobrirem a criança recém-nascida, os policiais foram orientados pelo Coordenador de Policiamento Cap. Feitosa, a se deslocarem com extrema urgência à Maternidade do bairro Alvorada, pois a criança ainda sangrava pelo cordão umbilical e sua vida estava em risco.

Questão de vida ou morte

Na chegada da maternidade, o neném recém-nascido recebeu os cuidados médicos necessários de urgência, e ficou internado na UCI da Maternidade para observação.

O relatório ainda informou que após exames feitos pelo pediatra Dr. Felipe Pedro, foi informado que a criança tinha aproximadamente 3h de nascida e que o encontro dos policiais foi decisivo para salvar a vida da criança.

" É importante mencionar que o neném recém-nascido não corre mais risco de morte, e isso é graças à ação rápida e eficaz dos policiais da 19º CICOM, atitude esta de suma importância e decisiva para salvar a vida da criança abandonada " , afirmou o profissional de saúde.

Após concluir o salvamento do recém-nascido, os policiais realizaram a consulta do veículo, que não possui nenhuma restrição de roubo ou furto. A Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DEPCA) irá investigar as circunstâncias do abandono de incapaz e a autoria do crime.

