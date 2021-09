Assaltante leva tiro de justiceiro e é preso em Manaus

| Foto: Divulgação





Manaus (AM) - Um homem de 24 anos levou um tiro de um justiceiro após cometer assalto a mão armada em um mercadinho, localizado na rua Esperança, Parque São Pedro, bairro Tarumã. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (10), e os Policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam o ferido.

De acordo com os relatos dos policiais, a equipe foi alertada pelo Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (CECOPOM) para averiguar um assalto em andamento no mercadinho.

Ao se dirigir e chegar ao estabelecimento, os policiais perceberam que o envolvido estaria tentando roubar de um mototaxista a motocicleta CBX 250, quando outro elemento passando no local em uma motocicleta fez disparo com arma de fogo contra o acusado, o atingindo na altura do tórax.

Os policiais se aproximaram e, após dispersar os curiosos, fizeram a revista no infrator ferido e o detiveram ao encontrarem com o mesmo uma arma de fogo tipo Bereta calibre 22. O infrator foi conduzido ao Hospital Platão Araújo, na zona leste, para atendimento médico e continua internado sob a custódia da Polícia Civil.

O armamento e a ocorrência foram conduzidos e apresentados no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências cabíveis.

