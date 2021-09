Após dormir ao volante, homem bate carro em poste na Av. das Torres

| Foto: Reprodução





Manaus (AM) - Um homem ficou ferido após ficar preso às ferragens em um acidente de trânsito na Avenida das Torres. No ocorrido que aconteceu na madrugada deste domingo (12), o motorista teria dormido ao volante e colidido com o poste de iluminação da via.

O motorista trabalhava no terceiro turno de uma empresa no Distrito Industrial e estava retornando para sua casa. Familiares acreditam que ele tenha dormido no volante, perdeu o controle e colidiu com o poste da via.

O impacto foi tão forte que o homem ficou preso às ferragens do veículo e o Centro de Operações Bombeiro Militar (Cobom) teve que ser acionado para fazer o resgate da vítima.

O prejuízo da destruição não foi só para o carro. A estrutura da calçada onde o poste estava ficou totalmente destruído e foi ao chão. Além disso, uma equipe da concessionária de energia teve que ser acionada para realizar a troca da fiação e do poste.

O homem foi encaminhado a uma unidade de saúde da capital. No entanto, não foi informado seu estado de saúde.

