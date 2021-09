Em Maués, homem é preso com armas de fogo, munições e drogas

| Foto: Divulgação





Amazonas - Após denúncia anônima, policiais militares da Companhia de Operações Especiais (COE) prenderam um homem de 37 anos, por volta das 17h, na última quinta-feira (9). Ele foi flagrado com armas de fogo, munições e drogas na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Lago do Moura, localizado no Paraná do Urará, zona rural de Maués (a 356 quilômetros de Manaus).

A COE realizava patrulhamento no endereço citado quando recebeu denúncia anônima de que, na referida comunidade, se encontrava um indivíduo que estava de porte de arma de fogo, e que no local havia comercialização de entorpecentes.

A guarnição foi até o local onde foi possível localizar o indivíduo com um rifle calibre 22 com oito munições; um rifle 38 com 21 munições; uma espingarda calibre 16 com 4 munições; um revólver; aparelho celular; rádios de comunicação; base de recarga; uma balança e quatro porções de substância com aspecto de pasta base.

Diante do exposto, foi dada voz de prisão ao envolvido, que foi conduzido ao 48°Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

