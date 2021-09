Homem morre com tiro nas costas no bairro Compensa

| Foto: Reprodução





Manaus (AM) - Os moradores da rua Dezoito de outubro, no bairro Compensa, acordaram assustados na madrugada deste domingo (12) ao ouvirem barulho de tiros e se depararem com o corpo de Alexandre da Silva Rocha, de 23 anos, morto com uma bala nas costas.

O crime aconteceu por volta das 2h da manhã e de, acordo com testemunhas, o autor do crime estava em um carro modelo Siena, na cor vermelha.

Algumas regiões do bairro Compensa, que fica localizado na zona Oeste de Manaus, são consideradas dominadas pelo tráfico de drogas, e não é raro acontecer homicídios no local ligado ao crime organizado.

Testemunhas afirmam que ele era usuário de entorpecentes e estava a caminho da compra dos ilícitos para uso pessoal. Não há confirmação se o homicídio tem relação com a compra.

Os policiais da 19ª Companhia Interativa Comunitária estiveram no local para fazer o isolamento da cena do crime e o Instituto de Criminalística (IC) para fazer as primeiras perícias no corpo da vítima. O Instituto Médico Legal também esteve no local para remover o corpo.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o crime.

