Membros de organização criminosa são presos durante operação da SSP

Manaus (AM) - Após uma denúncia feita através do site da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), dois membros de uma organização criminosa foram presos em um conjunto residencial localizado na avenida Torquato Tapajós, bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. As prisões ocorreram na noite deste sábado (11), durante a operação “Cidade Mais Segura, coordenada pelo secretário de segurança, general Mansur.

Com os homens os policiais apreenderam cinco armas de fogo, sendo duas pistolas, um revólver e duas armas de fabricação caseira calibre 28, alem de 67 munições, 46 trouxinhas de oxi, uma tornozeleira eletrônica, balanças de precisão e um veículo modelo Mercedes Benz, de cor branca e placa NOO 8C72.

De acordo com os policiais militares, um dos envolvidos, um homem de 35 anos, conhecido como “Macaco”, é envolvido em homicídios e foi preso em 2015 pela Polícia Federal por envolvimento em uma facção criminosa. O outro preso, um homem de 25 anos, era responsável por guardar as armas de fogo para o grupo criminoso.

Segundo o capitão Fabrício Almeida, após receberem a denúncia, os policiais iniciaram as investigações e diligências, e com a ajuda das informações do denunciante, conseguiram prender "Macaco" que, em depoimento, confessou que é envolvido em ataques criminosos contra facções rivais.

" A gente sempre enfatiza que a população continue denunciado. Essa denúncia dava conta que um suspeito, um suposto traficante conhecido como Macaco, estaria comercializando drogas em um veículo. As equipes da Secretaria (de Segurança Pública) se deslocaram ao local. Conseguimos, através das informações repassadas, abordar o veículo. Foi constatado nas buscas que ele estava de posse de uma pistola e que é um líder de uma organização criminosa na cidade " , informou.

Ainda segundo o capitão, o homem confessa que é responsável por alguns pontos de drogas em Manaus e que estava indo para o estacionamento de uma maternidade encontrar seu comparsa para pegar armas de fogo que seriam utilizadas em ataques a facções rivais. No local indicado, os policiais flagraram o homem de 25 anos chegando com uma mochila preta, com as armas e drogas

“Demos voz de prisão aos dois e encaminhamos à delegacia para apresentação. Conseguimos, com essa apreensão de armas, impedir esses ataques que possivelmente eles iriam fazer”, disse Almeida.

