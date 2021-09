100 m³ de madeira ilegal são apreendidos em balsa de Humaitá

| Foto: Reprodução





Amazonas - Em desdobramento da operação “Tamoiotatá”, 100 metros cúbicos de madeira ilegal foram apreendidos em uma balsa no município de Humaitá (a 675 quilômetros de Manaus) por policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) e do Comando de Policiamento Especializado (CPE).

Durante a fiscalização, que fez parte de uma ação conjunta com o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), os policiais flagraram uma balsa e um empurrador atracando no porto do Pindoba, transportando, aproximadamente, 100 metros cúbicos de madeira serrada.

Na ocasião, o proprietário da carga apresentou três Documentos de Origem Florestal (DOF), sendo dois válidos e um inválido, totalizando 40,97 metros cúbicos de madeira serrada documentada. O restante da madeira em excedente não contava com a documentação legal necessária.

Mediante os fatos, foram lavrados os procedimentos administrativos pelo IPAAM e apreendida toda a materialidade, e o proprietário conduzido para o 8°Distrito Policial de Humaitá para serem feitos os procedimentos legais cabíveis.

O Comando e o Batalhão de Policiamento Ambiental orientam a população que realizar o transporte de produto florestal sem o DOF configura crime ambiental.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Vítimas de homofobia, homens são baleados em Manaus

Em Manaus, adolescente é morta com mais de sete tiros na cabeça