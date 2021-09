Mulher é atingida com tiro acidental na cabeça no Careiro da Várzea

| Foto: Reprodução

Amazonas - Na região do Careiro da Várzea (a 25 quilômetros de Manaus), uma mulher de 21 anos foi atingida com um tiro acidental na cabeça. O disparo teria acontecido após uma discussão entre o irmão e um homem que foi até a casa da vítima atrás da jovem. O caso aconteceu na manhã deste domingo (12).

De acordo com o relato do irmão, a família estava reunida em casa consumindo bebidas alcoólicas quando foram surpreendidos pela chegada do homem, conhecido na região como 'Macaquinho'. O suspeito chegou com a arma de fogo e tinha como alvo a jovem de 21 anos.

O irmão, percebendo o que iria acontecer, travou uma luta corporal com 'Macaquinho'. Numa tentativa de disputa da arma, o gatilho acabou disparando e atingindo a cabeça da vítima.

Em um vídeo divulgado do momento, a mulher fica agonizando esperando o socorro. Ela foi encaminhada para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio e está em estado grave.

Leia mais:

Homem é assassinado pelo amigo com oito facadas

Homem morre com tiro nas costas no bairro Compensa