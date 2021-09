Criminosos fogem e deixam para trás submetralhadora no Jorge Teixeira

| Foto: Divulgação

MANAUS - Após uma denúncia anônima informando que um grupo de homens estava traficando drogas, policiais da Força Tática deflagraram uma ação na rua 4 do bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Uma submetralhadora foi apreendida.

Conforme os policiais, no momento em que o grupo de homens avistou a viatura saíram correndo e acabaram fugindo.

No entanto, após varredura no lugar, os policiais conseguiram localizar uma submetralhadora com um carregador e 20 munições calibre 9 milímetros, além de um carregador de pistola glock com 13 munições calibre 380.

O material apreendido foi levado ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

A Polícia Civil deve prosseguir as investigações para chegar até aos proprietários da submetralhadora apreendida.

