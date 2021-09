Professor de zumba morre após ser baleado em assalto no Novo Aleixo

A Polícia Civil irá investigar o caso | Foto: Divulgação

MANAUS - Após lutar 12 dias pela vida no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, o professor de Zumba Henrique Sparta morreu no último domingo (12). A vítima havia sido baleada após um assalto no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte.

O crime ocorreu no dia 31 de agosto no momento em que o professor deixava uma academia. Testemunhas informaram que ele estava em via pública quando foi surpreendido por criminosos em um carro ainda não identificado.

Os criminosos anunciaram um assalto, no entanto, mesmo após o professor entregar o aparelho celular, ele acabou baleado. A vítima foi encaminhada a unidade hospitalar, onde permaneceu internada até a noite do último domingo.

Nas redes sociais, amigos lamentaram a perda de Henrique, que, segundo eles, era uma pessoa muito alegre e admirada por todos.

A Associação dos Profissionais de Dança ao Ar Livre do Amazonas (Aprodaliam) emitiu nota prestando solidariedade à família do instrutor Henrique Sparta.

"Fica aqui nosso repúdio a essa onda de violência que está tomando Manaus. Que a justiça seja feita e que os assassinos sejam presos, julgados e condenados. Afinal os professores e instrutores de dança contribuem de forma direta no combate às drogas, a ociosidade, o combate à depressão e a marginalização. Mais um ato covarde, pois além de ser roubado ainda atiraram nele. Justiça é o que pedimos e mais segurança pública por parte do poder público", escreveu a associação.

O corpo de Henrique foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e levado para exame necroscópico. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

