Em Manaus, mãe e filho são presos por morte de adolescente grávida

Manaus - Após a investigação do homicídio da adolescente Vitória de Jesus Rodrigues de Souza, que tinha 15 anos, e estava grávida de oito meses, no dia 31 de agosto, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus, policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) cumpriram dois mandados de prisão em nome de mãe e filho identificados como Ivanir Silva de Oliveira, de 56 anos, e Rafael de Oliveira Lopes, de 28 anos.

Conforme a polícia, a adolescente foi estuprada e morta por asfixia. Ela foi encontrada nas proximidades da casa do namorado, no mesmo bairro.

As investigações apontaram que Rafael teria levado o corpo da adolescente inicialmente para a casa dele e a mãe acabou cedendo uma roupa para vestir a adolescente. De acordo com a Polícia, mesmo sabendo do crime, Ivanir Oliveira foi cúmplice do filho e não o denunciou à polícia.

A prisão de mãe e filho ocorreu também no bairro Cidade de Deus, onde ocorreu o crime. Uma peça de roupa que estava sendo utilizada pela adolescente no dia do crime foi encontrada nas proximidades da casa dos suspeitos.

Mãe e filho serão encaminhados à Central de Recebimento e Triagem (CRT) no quilômetro oito da rodovia federal BR-174, onde ficarão à disposição da Justiça. Mais informações sobre o caso serão repassadas ainda esta manhã pelos delegados da especializada.

