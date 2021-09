Vídeo mostra momento que Romarinho Mec é executado em Manaus; veja

| Foto: Divulgação

MANAUS - Um novo vídeo, registrado por câmeras de segurança, mostra o momento da execução do cantor de forró Romarinho Mec, conhecido como "Bruxo do Forró". O crime aconteceu no bairro Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus , por volta das 5h da madrugada na última quinta-feira (9). Além dele, o tecladista da banda, que estava no carro, também foi atingido.

Conforme a Polícia Militar, os dois estavam em um veículo modelo Hyundai HB20 Sedan, modelo PHG-4832, quando foram surpreendidos por tiros de fuzil e pistola. No novo vídeo, é possível ver que o carro do cantor é perseguido pelo dos atiradores.

Assim que o carro de Romarinho Mec vira a rua é fechado pelo dos criminosos e fuzilado. Logo em seguida, os atiradores fogem.

Romarinho ainda foi socorrido com vida, mas após 4 horas de cirurgia não resistiu e morreu. A morte do músico causou grande comoção nas redes sociais por parte dos amigos, familiares e fãs . O crime está sendo investigado pela Polícia Civil do Amazonas.

