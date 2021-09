Suposto "pistoleiro" de facção é preso no Jorge Teixeira

Manaus (AM) - Suspeito de ser "pistoleiro" de uma facção criminosa, Lucas Silva Cohen Xavier, de 20 anos, foi preso nesta segunda-feira (13), na rua T, da comunidade Novo, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Ele confessou para a polícia que participou de pelo menos 20 homicídios na capital.

Conforme o capitão Soeiro da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), as execuções confessadas pelo suspeito foram registradas em vários bairros da capital.

"Foram ao menos 24 homicídios. Ele passou uma lista já com pelo menos 17 locais. No momento da prisão dele encontramos uma arma de fogo caseira. A partir de agora ele vai responder aos inquéritos na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS)", explicou o capitão.

A autoridade policial destacou que foram realizadas buscas em locais na Zona Sul de Manaus, mas nada foi localizado. O homem relatou ao policial que trocou de facção criminosa.

"Antes da pandemia, o suspeito era lutador de jiu-jitsu e estava treinando em uma academia de São Paulo. A mãe dele contou que ele já tinha até planos de seguir no esporte no Estados Unidos, mas devido a pandemia voltou para Manaus. Agora ele está com mais de 20 homicídios nas costas", declarou o capitão.

Lucas deve ser encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT) e irá ficar à disposição da Justiça.

