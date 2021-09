Mulher é morta com mais de 10 facadas por ex 'obsessivo' em Manaus

Vítima morreu no hospital | Foto: Divulgação

Manaus - Por não aceitar o término do relacionamento, o ex-namorado de uma mulher identificada como Liliane Oliveira Monção, de 34 anos, a matou com mais de 10 facadas na noite desta segunda-feira (13). O feminicídio aconteceu na casa da vítima na rua Surubim, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

O sobrinho da vítima, identificado como Eduardo Monção, relatou que foram os próprios familiares que socorreram a mulher e a encaminharam ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste da capital, onde não resistiu aos ferimentos.

O suspeito invadiu a casa da mulher e cometeu o crime de forma fria. "É uma indignação muita grande. Fomos atrás desse homem, tentamos segurar ele até a polícia chegar, mas ele conseguiu fugir. Ele é um ex-namorado dela. Ele era obsessivo e passava dia e noite a perseguindo. Ele vigiava minha tia dia e noite", explicou o sobrinho.

Eduardo contou ainda que o homem já arrombou a casa da vítima uma outra vez. A mulher foi levada em um carro particular e deu entrada em estado grave na unidade hospitalar.

"Isso que ele fez é imperdoável. Ele não aceitou o término do relacionamento. Minha tia ficou com ele por seis meses", disse o sobrinho.

O suspeito segue foragido. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Veja o depoimento do sobrinho da vítima à imprensa

URGENTE: Mulher morre após ser ferida a facadas pelo ex-namorado no Jorge Teixeira | Autor: Portal Em Tempo