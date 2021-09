Homem que matou ex-namorada com 19 facadas é preso em Manaus

A mulher ainda foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos | Foto: Divulgação

MANAUS - Após assassinar a ex-namorada Liliane Oliveira Monção, de 34 anos, com 19 facadas, o autônomo Humberto Canízio Freitas , de 54 anos, foi preso em flagrante na noite de segunda-feira (13), por volta das 22h, na rua A, da comunidade bairro Novo, no Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. A vítima ainda chegou a ser socorrida e levada a uma unidade hospitalar, mas morreu instantes após dar entrada no centro cirúrgico.

O crime aconteceu por volta das 19h, na casa onde a mulher morava, localizada na rua Surubim, no Jorge Teixeira. O suspeito invadiu o local e efetuou os golpes de arma branca.

Foram os próprios familiares que socorreram Liliane. Humberto ainda chegou a ser agredido pela população, mas conseguiu fugir inicialmente.

Após as buscas, o suspeito foi preso com a arma branca utilizada para tirar a vida da ex-namorada. A motivação, conforme a família da vítima, foi o fato de Humberto Canízio não aceitar o término do relacionamento amoroso.

"É uma indignação muito grande. Fomos atrás desse homem, tentamos segurar ele até a polícia chegar, mas ele conseguiu fugir. Ele é um ex-namorado dela. Ele era obsessivo e passava dia e noite a perseguindo. Ele vigiava minha tia dia e noite", explicou o sobrinho da vítima Eduardo Monção.

Eduardo contou, ainda, que o homem já arrombou a casa da vítima uma outra vez. A mulher foi levada em um carro particular e deu entrada em estado grave na unidade hospitalar.

"Isso que ele fez é imperdoável. Ele não aceitou o término do relacionamento. Minha tia ficou com ele por seis meses", disse o sobrinho.

O suspeito foi apresentado na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) e irá responder por feminicídio. Ele deve ser encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT) e ficará à disposição da Justiça.

