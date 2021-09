Homem é morto com 10 tiros por criminosos em carro e moto em Manaus

| Foto: Divulgação

MANAUS - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na madrugada desta terça-feira (14), por volta das 1h30, na rua Mapuã, da comunidade Valparaíso, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Oeste de Manaus. A vítima foi assassinada com 10 tiros.

Conforme as equipes da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o acionamento para ocorrência foi realizado por meio do número 190 com a informação que havia ocorrido um tiroteio na área.

Ao chegarem no local indicado, os policiais se depararam com um homem, vestindo camisa amarela e bermuda na cor roxa, caído na rua. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para socorrer o homem, mas apenas constatou o óbito.

Testemunhas relataram que criminosos em um veículo de cor prata e em uma motocicleta de cor preta, ambas de placas e modelos não identificadas, efetuaram vários tiros contra a vítima e fugiram do local.

A perícia criminal foi acionada e constatou 10 perfurações por arma de fogo, sendo quatro nas costas, duas na barriga, uma no tórax, uma no pescoço, uma nas nádegas e uma na perna. A vítima possuí várias tatuagens pelo corpo.

O corpo da vítima foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e passará por exame necroscópico. Familiares do homem podem comparecer à sede do órgão para realizar o reconhecimento oficial.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Outra morte

Ainda na madrugada desta terça-feira (14), o corpo de um homem também não identificado foi encontrado na rua São Miguel, no loteamento Rio Piorini, no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus. Testemunhas informaram que um suspeito com capacete azul no braço se aproximou e efetuou um disparo de arma de fogo contra o homem.

A vítima foi atingida com um disparo de arma de fogo no tórax. O corpo dele também aguarda reconhecimento no IML. O caso é investigado pela Polícia Civil.

