Adolescente é executado com nove tiros no bairro Aleixo, em Manaus

Manaus (AM) - Um adolescente identificado como Alexandre de Souza, de 17 anos, foi executado com nove tiros na tarde desta terça-feira (14), por volta das 15h, no beco São Domingo, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

Testemunhas informaram que os criminosos chegaram em um carro não identificado e efetuaram disparos contra o jovem. A vítima estava em via pública quando foi atingida e não resistiu aos ferimentos.

"Meu filho estava trabalhando direitinho em um mercado hoje aqui das proximidades. Ele também me ajudava nas pinturas que faço. Ele morreu porque estava na hora errada e no lugar errado", declarou o pai da vítima, que é pintor e se identificou como "Leonardo".

O local foi isolado por policiais militares da 16° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que acionou os demais órgãos competentes.

As equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica recolheram projéteis no chão e identificaram nove perfurações pelo corpo da vítima sendo nas costas, peito e rosto.

O corpo do adolescente foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e encaminhado para exame necroscópico.

A motivação e autoria do crime serão investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia Mais