Dupla é presa com armas e drogas no Jorge Teixeira, em Manaus

Manaus (AM) - Após operação policial das equipes da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), dois homens acabaram sendo presos com uma arma de fogo caseira e várias porções de entorpecentes. A ação ocorreu na tarde desta terça-feira (14), na comunidade Cidade Alta, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Conforme o tenente Renato Albert, uma denúncia informou que um grupo de criminosos estava traficando drogas na localidade. Os policiais se deslocaram à comunidade e confirmaram a veracidade da ocorrência.

Material apreendido | Foto: Suyanne Lima

"Eles estavam em uma área rural e assim que realizamos o cerco, os suspeitos fugiram e ainda conseguimos capturar esses dois elementos. Apreendemos porções de maconha, cocaína e oxi, balanças de precisão, além de uma arma caseira e uma réplica de arma de fogo", destacou a autoridade policial.

A dupla foi apresentada no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e deve responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Eles devem passar por audiência de custódia e serão levados à Central de Recebimento e Triagem (CRT).

Veja a transmissão realizada no momento da chegada dos suspeitos na delegacia:





