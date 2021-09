Jovem suspeito de ter roubado e assassinado idoso é preso em Manaus

A vítima foi morta dentro de casa | Foto: AET

MANAUS (AM) - Enderson Moreira de Souza, de 27 anos, foi preso nesta terça-feira (14), na avenida Autaz Mirim, bairro Armando Mendes, zona Leste da cidade. O suspeito estava sendo procurado pela Polícia Civil desde que comentou o latrocínio de Orlandi Navegante, 64, no ano passado.

Segundo o delegado Denis Pinho, responsável pelo caso, no dia 7 de fevereiro de 2020, o idoso foi encontrado morto, com os pés e mãos amarrados, dentro da própria casa, no beco São Miguel, bairro Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus.

Segundo relatos da tia da vítima, na noite anterior, ela mandou diversas mensagens e ligou para Orlandi, mas não obteve respostas. Preocupada, ela decidiu ir com a filha à residência e encontraram o local praticamente vazio.

Durante a busca pela casa, mãe e filha perceberam que um dos cômodos estava trancado, e quando abriram encontraram o idoso de bruços no chão.

Deni Pinho explica que o mandado de prisão preventiva foi expedida no dia 13 de agosto deste ano, pela juíza Anagali Marcon Bertazzo, da 6ª Vara Criminal.

O jovem irá responder por latrocínio e será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerá à disposição da Justiça.

Homicídio na Zona Oeste

Um corpo esquartejado do sexo masculino foi encontrado na manhã desta terça-feira (14), na rua Peter Drucker, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus, dentro de sacos plásticos. A ocorrência chocou moradores da área.

*Com informações da assessoria.

