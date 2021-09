Jovem de 19 anos é executado a tiros no bairro Educandos, em Manaus

Manaus (AM) - Mais uma execução foi registrada em Manaus, desta vez a vítima foi um jovem identificado como Bruno Pinto Medeiros, de 19 anos. O crime ocorreu na noite desta terça-feira (14), no beco Amazonas, nas proximidades da rua Primo Sabá, do bairro Educandos, Zona Sul de Manaus.

Testemunhas informaram que os criminosos chegaram em um veículo modelo Volkswagen Gol, de cor preta e desceram a pé até o beco onde Bruno estava. A vítima foi alvejada a tiros e socorrida pela população.

Após o crime, o pai do jovem teria reagido e atacado um dos suspeitos com um terçado. No entanto, os criminosos acabaram fugindo a pé e abandonaram o veículo em que chegaram.

Bruno chegou a ser levado ao Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) da Zona Sul, mas acabou dando entrada na hospitalar já sem vida.

A população revoltada quebrou o veículo utilizado pelos suspeitos que acabou ficando no local. Policiais da 2° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionadas para atender a ocorrência.

O corpo de Bruno será removido pela equipe do Instituto Médico Legal e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Acompanhe ao vivo!





