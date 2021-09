Após discussão, casal morre ao cair do 8° andar de hotel no Rio; veja

O homem foi o primeiro a cair e a mulher caiu logo em seguida | Foto: Divulgação

Um casal morreu após cair do oitavo andar de um prédio de hotel no Centro do Rio de Janeiro, na madrugada desta quarta-feira (15). O homem teria caído primeiro, e a mulher caiu logo em seguida, minutos depois.

De acordo com testemunhas, as vítimas estavam em um bar no bairro da Lapa quando começaram a discutir e foram para o interior do hotel.

Na ocasião, as testemunhas se assustaram ao vivo que antes de subir, o homem ameaçou a mulher e avisou que resolveriam a questão no quarto do apartamento.

Alguns minutos depois, o casal caiu do prédio. O homem foi o primeiro a cair, e logo em seguida, a mulher caiu também. Os dois não resistiram aos graves ferimentos e morreram no local.

A polícia ainda não tem informações que expliquem as circunstâncias e irá investigar o caso. A queda ocorreu pouco depois das 2h, e o casal ainda não tinha sido identificado.

