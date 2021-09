Em Manaus, igreja evangélica é furtada pela 3ª vez em 2 meses

A congregação sofre com a criminalidade | Foto: Reprodução

Manaus (AM)- Igrejas em toda a capital amazonense são alvos de criminosos. Na manhã desta quarta-feira (15), líderes religiosos da congregação localizada na rua L, n°15 Conj. Renato Souza Pinto 2, zona Norte de Manaus, encontraram um buraco no muro, janela quebrada e perceberam que a aparelhagem de som foi levada por criminosos.

O furto aconteceu durante a madrugada. A congregação sofre com a criminalidade. Esta é a terceira vez que a igreja possui objetos furtados em menos de dois meses. O prejuízo é de R$ 10 mil conforme explica Leurry Martins, dirigente congregacional.

Equipamentos de som foram levados | Foto: Divulgação

"Entraram em nossa igreja e levaram nossos equipamentos de som. Quebraram até o muro. Uma vizinha viu que os cachorros estavam latindo muito e percebeu que algo havia de errado", explica Leurry.

Em uma mensagem enviada para o contato da polícia, o líder pede ajuda. "Tem como mandar uma viatura para dar uma volta por aqui? Para ver se recuperamos. Nós precisamos muito!", escreveu.

A igreja possui sistema de segurança, que foi burlado com a ação dos criminosos. "Temos sistema de câmeras. Eles arrombaram o local de monitoramento e roubaram o que estava lá. Não conseguimos baixar as imagens para levar para a polícia porque até isso foi levado", descreveu Martins.

Um buraco no muro foi feito | Foto: Reprodução

Furtos constantes

Leurry explica que a ação criminosa tem a igreja como alvo, pois os furtos são constantes. "Não está com um mês que levaram os cabos de energia do nosso departamento infantil. Compramos tudo novamente. Só temos prejuízo com a criminalidade", completou.

Outra reclamação dos moradores é que a ação dos criminosos não está concentrada apenas em igrejas. Localidades são furtadas, famílias feitas reféns e alta venda de entorpecentes.

"Na semana passada, uma família foi feita refém por criminosos na própria casa. Tudo isso aconteceu às 21h. Eles invadiram a casa e levaram tudo", disse Leurry.

A reportagem do Portal Em Tempo entrou em contato com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), para saber quais as medidas serão tomadas mediante registros de furtos em casas e igrejas.

A PMAM informou que o patrulhamento no bairro Cidade Nova, é realizado por viaturas motorizadas da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), unidade responsável pelo policiamento na área mencionada.

Também são realizados Pontos de Relacionamento Comunitário e Visibilidade (PRCV’s), que são viaturas postas em locais estratégicos, visando ter maior proximidade com os frequentadores do local, além de agilizar o atendimento das ocorrências naquela região, atuando de acordo com o Decreto nº 43.303 de 23 de janeiro de 2021.

Em relação à denúncia relatada, o Comando de Policiamento de Área Norte (CPA Norte) informou que sempre as viaturas estão fazendo PRCV’s, não só no bairro em questão, mas, em todos da área, e orienta que as vítimas registrem o Boletim de Ocorrência (B.O.) no Distrito Integrado de Polícia (DIP) da área, ou através da página da Delegacia Virtual da Polícia Civil do Amazonas, no endereço https://delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/ , para fins de investigação da polícia judiciária e, com base nas estatísticas, para a execução de ações imediatas, no sentido de coibir os crimes ou ainda nos casos de flagrante delito acionar a Polícia Militar pelo 190.

O comando do CPA Norte informou ainda que o policiamento local será intensificado e se coloca à disposição da população, por meio do contato da Supervisão de Área da 6ª Cicom (92) 98842- 1565 (24 horas), além do 190 e 181, de maneira a levar ao conhecimento da Polícia Militar esse tipo de demanda.

