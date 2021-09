Donos de oficina são presos suspeitos de furto e apropriação indébita

Manaus (AM) - Dois homens identificados como Melquezedek da Silva Nogueira, de 29 anos, e Vitor da Silva Lopes, de 22 anos, foram presos na manhã desta quarta-feira (15), por volta das 10h, na rua Três, do bairro Raiz e na avenida Lourenço da Silva Braga, no bairro Educandos, ambas na Zona Sul. Eles são suspeitos de crimes de furto mediante fraude, apropriação indébita e associação criminosa.

Conforme o delegado Aldeney Goes, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), a dupla associada a um terceiro homem identificado como "Aquiles", montaram uma oficina de nome Autobrilho. Eles passaram a receber veículos e valores adiantados e desapareciam causando prejuízos às vítimas.

"A oficina mudava constantemente de endereço e as vítimas não conseguiram localizar os suspeitos. Vários boletins de ocorrência foram formalizados", explicou a autoridade.

Com os suspeitos foram apreendido um veículo modelo Chevrolet Celta, que ainda será analisado para a polícia chegar até a origem do veículo. Há a suspeita que a dupla subtraiu dois veículos deixados por clientes na oficina que já teria funcionado no bairro Cachoeirinha, Nossa Senhora das Graças e São José Operário, em zonas distintas da capital.

A dupla foi encaminhada à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde irá ficar à disposição da Justiça.

Leia Mais

Idoso é amarrado e morto com golpe na cabeça dentro de casa em Manaus