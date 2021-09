Três pessoas são executadas e criança sobrevive a ataque na Zona Norte

Manaus (AM) - Após um ataque criminoso, três pessoas, sendo duas mulheres e um homem, foram executados a tiros na tarde desta quarta-feira (15), por volta das 16h, na rua Um, da comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. Uma criança de apenas cinco anos de idade sobreviveu ao ataque criminoso.

Foram localizados documentos nos veículos em nome de Ana Paula Costa e Oliveira, a mãe da criança Ducineide dos Santos Lopes e Júlio César Lunier.

Conforme o delegado Rafael Costa e Silva, titular do 13° Distrito Integrado de Polícia (DIP), as vítimas estavam em um veículo modelo Fiat Uno Vivace, de cor prata, quando um suspeito chegou a pé e efetuou os disparos. A criança de cinco anos que sobreviveu ao ataque contou que o homem apontou a arma de fogo, tentou puxar a bolsa de uma das vítimas e efetuou os tiros. Segundo a Polícia, no total, foram dois tiros na Ana, um na nuca e um nas costas; um tiro na Ducineide e um no Júlio.

"O criminoso fugiu a pé tranquilamente com a arma nas mãos. A criança foi acolhida por vizinhos e agora está sendo entregue ao conselheiro tutelar da área. Vamos puxar a ficha dessas pessoas para traçar o perfil delas. Foram encontrados documentos do veículo e agora testemunhas devem ajudar com detalhes do caso", explicou o delegado Rafael Costa e Silva.

O conselheiro tutelar Weverton Agostinho afirmou que a criança relatou sobre a atuação do criminoso, mas não soube indicar onde mora e nem o nome de familiares próximos. Ela possivelmente será levada a um abrigo até ser entregue a um familiar.

O local do crime foi isolado por policiais militares da 13° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) para a atuação das demais equipes competentes.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O motorista do veículo tem passagem por formação de quadrilha e uma das passageiras por tráfico de drogas.

A polícia trabalha com as hipóteses de execução ou latrocínio.

Veja a reportagem ao vivo!





Leia Mais

Grávida tenta se jogar de janela ao ser agredida pelo marido; vídeo