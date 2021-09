PM apreende adolescente com metralhadora caseira e munições

Diante dos fatos, o adolescente foi apreendido, juntamente com o armamento | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) apreenderam nesta quarta-feira (15), por volta de 1h50, um adolescente de 17 anos, encontrado em posse de uma metralhadora de fabricação caseira de 9 mm, um carregador e sete munições intactas.

O fato ocorreu na rua Pará, bairro São José, zona leste.

A apreensão do adolescente ocorreu após a equipe na viatura 6126, que se encontrava em patrulhamento na área, avistar um grupo de pessoas correndo pela rua.

A guarnição fez acompanhamento até a interceptação do suspeito, que ainda tentou esconder um saco plástico contendo a arma de fogo e as munições atrás da cerca do quintal de uma residência, sem sucesso.

Diante dos fatos, o adolescente foi apreendido, juntamente com o armamento, e conduzido para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

PM faz palestra em Manaus sobre segurança de ciclistas no trânsito

Membros de facção morrem ao trocar tiros com polícia em Manaus