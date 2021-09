Carro fuzilado de Romarinho Mec é levado para investigação em Manaus

O caso está no pátio da Delegacia de Homicídios | Foto: Suyanne Lima

MANAUS - O carro dirigido pelo cantor de forró Romário de Jesus, de 27 anos, o "Romarinho Mec" ou "Bruxo do Amazonas", foi apreendido pela equipe da Delegacia de Homicídios e Sequestros (DEHS) e está no pátio da especializada. O veículo deve auxiliar nas investigações da morte do músico.

Nesta quinta-feira (16), a reportagem registrou imagens do veículo onde o artista passou os últimos instantes antes de ser "fuzilado" por criminosos. O crime ocorreu nas primeiras horas da última sexta-feira (10), na rua Natividade, no bairro Redenção, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

O cantor ainda foi socorrido e lutou pela vida, mas morreu horas depois no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul.

| Foto: Suyanne Lima

A despedida do cantor foi marcada por mais violência. O velório do artista amazonense estava marcado para acontecer no início da noite do dia 10 deste mês, mas antes mesmo do começo da cerimônia, no Distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba (distante 27 quilômetros da capital), um tiroteio causou um novo rastro de sangue.

Marco Ilguinner Paiva de Menezes, 24 anos, amigo do cantor, foi executado também por criminosos em um carro . Conforme testemunhas, a vítima foi surpreendida por pistoleiros que já chegaram atirando contra um grupo de pessoas, que aguardava a chegada do corpo de Romarinho Mec no local do velório.

Até o momento nenhum suspeito dos ataques foi preso. A equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros continua realizando diligências para identificar a motivação e autoria do crime.

Leia mais:

Vídeo mostra momento que Romarinho Mec é executado em Manaus; veja

"Picolé" afirma que Romarinho Mec já estava marcado para morrer