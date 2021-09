PMAM efetuou sete prisões nas últimas 24 horas

Também foram apreendidas 456 porções de drogas, arma de fogo e cinco munições | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus (AM) - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu sete pessoas em flagrante durante os patrulhamentos realizados entre a manhã de quarta-feira (15) e as primeiras horas de hoje (16). Crimes como roubo e tráfico de drogas motivaram a maioria das prisões.

Nas últimas 24 horas também foram apreendidas 456 porções de drogas, arma de fogo e cinco munições.

As ocorrências policiais foram registradas nos bairros Centro, Cidade Nova, Colônia Antônio Aleixo, Lago Azul, Ponta Negra, Santa Etelvina, São José e Tancredo Neves.

Policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) apreenderam 399 porções e trouxinhas de oxi, maconha e cocaína em uma rua localizada no bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus.

Uma pistola calibre 840 com cinco munições intactas também foram apreendidas no local, além de um caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas. O material ilícito foi apresentado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Ainda na zona norte, dois homens, de 22 e 34 anos, e uma mulher, de 23 anos, foram presos após roubarem um celular, no bairro Cidade Nova.

Com a mulher, os policiais militares da 6ª Cicom encontraram um simulacro de arma de fogo. O trio foi levado ao 6º DIP, onde foi autuado em flagrante por roubo.

Já na Ponta Negra, um homem de 18 anos foi encontrado com a motocicleta de modelo Honda Titan, de cor vermelha e placa QZX-0C28, que possuía restrição de roubo. Ele foi conduzido ao 19º DIP.

*Com informações da assessoria

