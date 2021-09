Homem é preso e mais de R$ 15 mil são apreendidos durante operação

o local, foi constatado que o nome do infrator era diferente do informado na denúncia | Foto: Divulgação/SSP-AM

Manaus (AM) - Policiais da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) prenderam um homem por tráfico de drogas, na tarde desta quarta-feira (15/09), durante a operação “Cidade mais Segura", deflagrada no bairro Terra Nova, zona norte de Manaus.

Além da prisão, os policiais efetuaram a apreensão de drogas, celulares e R$ 15,5 mil oriundos do crime.

A ação foi deflagrada após uma denúncia anônima feita através do site da SSP-AM.

Segundo as informações repassadas, um indivíduo, conhecido como “Rafael”, suposto líder de uma quadrilha de “piratas dos rios”, estava guardando drogas em uma residência, localizada na rua Vulgata.

No local, foi constatado que o nome do infrator era diferente do informado na denúncia e, ao perceber a presença dos policiais, fugiu.

Ainda na residência foram apreendidos R$ 11,7 mil reais em espécie e seis aparelhos celulares. Um homem de 55 anos, que também estava dentro da casa, foi abordado e informou que estava fazendo um acordo relacionado ao tráfico de drogas.

Ele ainda confessou aos policiais que em sua casa, no bairro Planalto, zona centro-oeste, havia mais entorpecentes. No local, foi encontrado um tablete de maconha e R$ 3,8 mil em espécie.

O homem, junto com o dinheiro e a droga apreendida, foi levado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Denúncia

O disque-denúncia 181 da SSP-AM funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. As ligações são gratuitas e sigilosas.

Outra forma de repassar informações é através do site www.ssp.am.gov.br .

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Denúncias de tráfico de drogas e maus-tratos a animais lideram o 181

Membros de organização criminosa são presos durante operação da SSP