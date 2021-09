Quarteto é capturado com arma antes de praticar assaltos em Manaus

Conforme o tenente Raymilson da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os suspeitos estavam em um veículo em atitude suspeita | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- Durante patrulhamento de rotina, quatro pessoas, sendo dois homens de 18 e 28 anos, uma mulher e um adolescente de 17 anos foram capturados durante ação policial deflagrada na tarde desta quinta-feira (16), na rua Sumaré, na comunidade Valparaíso, bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Com eles foram apreendidos um revólver, munições, aparelhos celulares e uma balaclava.

Conforme o tenente Raymilson da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os suspeitos estavam em um veículo em atitude suspeita. Durante a abordagem policial eles ainda tentaram reagir, mas a arma de fogo não funcionou.

"Um dos suspeitos, que tem 18 anos, contou que o quarteto pretendia roubar uma distribuidora de frutas e verduras. Ele já havia trabalhado no local e sabia a rotina do estabelecimento. Um homem de 28 aparentemente é o líder do bando e já tem passagens por roubos em outras duas lojas. O adolescente disse que iria cometer o crime porque tinha contas para pagar e a mulher informou que apenas estava fazendo corrida", explicou o tenente.

A condutora do carro se diz motorista de aplicativo, mas o carro não está no nome da mesma. A Polícia Civil irá verificar se a versão dela procede ou não.

O revólver calibre 38 com quatro munições intactas, aparelhos celulares e a balaclava foram apresentados no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

O trio permanecerá à disposição da Justiça em audiência de custódia que será realizada na Central de Recebimento e Triagem (CRT) no quilômetro oito da rodovia federal BR-174. Já o adolescente será levado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

