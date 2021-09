Homem é preso por roubo e adulteração de veículo em Manaus

O caso foi investigado pela Derfv | Foto: Divulgação

Manaus - Adamor Pereira do Vale Filho , de 53 anos foi preso durante ação policial deflagrada nesta quinta-feira (16), por equipes da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV). Ele é suspeito de crimes de roubo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A prisão ocorreu na rua Sariteira, bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus.

De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular da unidade especializada, os policiais iniciaram as diligências após uma mulher, de 51 anos, comparecer à DERFV para informar que havia sido roubada no momento em que caminhava pela rua Agnaldo Archer Pinto, no bairro Alvorada, zona centro-oeste da capital.

Veículo utilizado pelo suspeito na ação criminosa | Foto: PC-AM

“A vítima relatou que estava a caminho do trabalho, quando o infrator, em um carro da marca Fiat, modelo Siena, a abordou e subtraiu a bolsa dela com pertences pessoais. Por meio de imagens das câmeras de segurança das proximidades do local, conseguimos identificar a placa do veículo, que apontava para uma motocicleta e não para um carro”, detalhou Aldeney.

Segundo o titular da DERFV, os policiais chegaram à identidade de Adamor e descobriram a placa verdadeira do veículo, que estava adulterado. A vítima também o reconheceu como autor do roubo por meio de fotografias. “Com base nos fatos, nos deslocamos até a casa dele e efetuamos a prisão. No local, apreendemos o veículo utilizado no crime e um simulacro de arma de fogo”, contou o delegado.

O homem possui vasto histórico de Boletins de Ocorrência (BOs) registrados contra ele, além de já ter ações criminais na Justiça por outros roubos praticados contra mulheres.

Procedimentos

Adamor responderá por roubo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ele será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerá à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

