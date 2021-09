Jovem de 17 anos é morta a mando de namorado traficante em Manaus

O corpo de Alice foi removido pelo IML | Foto: Suyanne Lima

MANAUS - Jogado às margens do quilômetro 2, do ramal do Brasileirinho, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, o corpo de Alice Serrão Rodrigues, de 17 anos, foi encontrado na noite de quinta-feira (16). A vítima foi assassinada com dois tiros.

Conforme informações da irmã da vítima, que preferiu não se identificar, a jovem tinha um relacionamento amoroso com um traficante e estava sendo ameaçada por ele. Na semana passada, ela já tinha sido sequestrada pelo criminoso, mas foi liberada depois de três dias.

"Ele traiu ela, ela ameaçava ele e ele disse que iria mandar matar ela. Infelizmente, foi o que aconteceu. Eles têm um filho de oito meses de idade", contou a irmã.

Os familiares souberam da morte da jovem após assistirem uma transmissão realizada pela imprensa local. Uma vizinha chegou primeiro e identificou Alice como moradora do bairro Jorge Teixeira.

A vítima foi atingida por dois tiros, sendo um no abdômen e um na perna esquerda. O corpo dela foi encontrado após moradores da área ouvirem disparos. A vítima vestia um top azul e uma saia short estampada.

"Assim que os moradores ouviram os tiros, eles acionaram a polícia. Há informações de que essa jovem possa ter sido sequestrada também no bairro Jorge Teixeira. A partir de agora, a Polícia Civil vai trabalhar para identificar a motivação e autoria do crime", relatou o tenente Eber Costa, da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

O corpo da jovem foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e encaminhado para exame necroscópico. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

