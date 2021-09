Jovem é amarrada, assassinada e enterrada em cova rasa em Iranduba

O irmão da jovem encontrou a cova | Foto: Divulgação

IRANDUBA (AM) - O corpo de uma jovem identificada como Emily Carvalho, de 22 anos, foi encontrado pelos próprios familiares enterrado em uma área de mata na rua Pacú, do bairro Alto, no município de Iranduba (distante 27 quilômetros em linha reta da capital). A vítima tinha sinais de tortura e foi assassinada com um tiro.

Conforme testemunhas, Emily já estava desaparecida há, pelo menos, dois dias e foi o próprio irmão que encontrou a cova onde a vítima havia sido enterrada após buscas na área. Ela seria supostamente usuária de drogas.

Local onde Emily Carvalho foi encontrada | Foto: Divulgação

A perícia identificou que a vítima estava com as mãos amarradas e foi atingida por um disparo, que saiu pelas costas. Emily deixa um filho.

O corpo dela foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela 31° Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

