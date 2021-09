Vizinhos ouvem tiros e encontram homem morto com 10 tiros em Manaus

Não há informações sobre as circunstâncias do crime devido ao horário do fato | Foto: Divulgação





Manaus (AM)- Um homem identificado supostamente como Antônio Caros Soares de Lima Filho, de 30 anos, foi morto a tiros na quitinete onde morava na rua Tamarindo, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

O crime ocorreu na madrugada desta sexta-feira (17). Conforme o Boletim de Ocorrência (BO) registrado pelo proprietário do local onde a vítima morava, durante a madrugada foram ouvidos disparos de arma de fogo e após alguns instantes, os moradores do local constataram que Antônio estava morto.

Não há informações sobre as circunstâncias do crime devido ao horário do fato. O local foi isolado por policiais militares da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que atuaram na ocorrência.

Foram identificadas 10 perfurações por arma de fogo, sendo sete nas costas, duas na cabeça e uma no braço direito.

O corpo do homem foi encaminhado à sede do Instituto Médico Legal e deve passar por exame necroscópico.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Não há nenhum registro criminal em nome da vítima.

Morta a mando de traficante

Alice Serrão Rodrigues, de 17 anos, foi encontrada morta na noite de quinta-feira (16). A vítima foi assassinada com dois tiros.

Conforme informações da irmã da vítima, que preferiu não se identificar, a jovem tinha um relacionamento amoroso com um traficante e estava sendo ameaçada por ele.

Na semana passada, ela já tinha sido sequestrada pelo criminoso, mas foi liberada depois de três dias.

