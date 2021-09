Homem é morto com facada após supostamente cometer assaltos em Manaus

O homem correu desde a rua Vaticano e caiu dentro do terreno de uma casa na rua Amsterdam | Foto: Suyanne Lima

Manaus (AM)- Um homem até o momento não identificado foi assassinado na tarde desta sexta-feira (17), por volta de meio-dia, com um golpe de arma branca no tórax na rua Amsterdam, do conjunto Campos Elíseos, no bairro Planalto, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

Conforme testemunhas, a vítima supostamente estava cometendo assaltos em via pública acompanhada de um comparsa em uma motocicleta, quando alguém teria reagido e feriu o homem com um golpe de arma branca.

O homem correu desde a rua Vaticano e caiu dentro do terreno de uma casa na rua Amsterdam. A vítima acabou não resistindo aos ferimentos e teve o óbito constatado pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A área foi isolada por policiais da 17° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que acionou os demais órgãos competentes.

O corpo foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML), e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

