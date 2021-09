Mulher é estuprada após ser puxada por homem para mata em ramal do AM

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada | Foto: Tinnakorn Jorruang/Shutterstock

Manaus (AM) - Uma mulher de idade não revelada foi estuprada no início da noite desta sexta-feira (17), por volta das 18h, no ramal do Rufino, no bairro Puraquequara, na Zona Leste de Manaus. A vítima foi resgatada por moradores da área após o crime.



Testemunhas informaram que a vítima estava voltando do trabalho quando foi surpreendida por um homem que estava às margens da estrada.



"Ele puxou ela para a área de mata e cometeu o estupro. Após o crime, ela conseguiu pedir ajuda dos moradores", relatou uma testemunha.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas não foi necessário atendimento médico.

A vítima saiu do local acompanhada por familiares. O caso deve ser formalizado em uma delegacia da Polícia Civil.

Até o momento ninguém foi preso.

