Corpo de homem é encontrado dentro de saco na Zona Norte de Manaus

Os joelhos da vítima foram cortados para que pudesse caber dentro do saco | Foto: Divulgação

Manaus - O corpo de um homem, de aproximadamente 20 anos, foi encontrado dentro de um saco, na av. Passarinho, no bairro Nova Cidade, zona Norte da capital. Segundo os moradores, o saco estava no local deste a última sexta -feira (17), mas a população achava que se tratava de um animal morto.



Com o forte odor que tomou conta a área, por causa do avançado estado de decomposição, jovens que brincavam de papagaio resolveram abrir o saco.

" A gente abriu para ver o que é que era, né? A gente pensava que era um cachorro, mas na hora que abriu, [vimos] um tronco, um pé e já ficamos alarmados para chamar a viatura. Estávamos brincando de papagaio " Luís Carlos, morador

Outra moradora que não quis ser identificada confirmou que o “sacolão” estava há dois dias na via. "Todo mundo passava e via. Ficamos mais alarmados quando começou a feder. Todo mundo pensava que era um bicho. Estamos chocados”, disse.



Muitos curiosos acompanhavam o trabalho da polícia | Foto: Divulgação

Depois de acionados, policiais militares da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) isolaram a área, até a chegada de agentes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e o Departamento de Polícia Técnico Cientifica (DPTC).

Torturado e esfaqueado até a morte

Após um exame prévio, a polícia constatou que o homem foi assassinado com sete facadas no pescoço e também foi vítima de tortura, pois a cabeça apresentava marcas de pauladas. Além disso, os joelhos da vítima foram cortados para que pudesse caber dentro do saco, além das mãos amarradas com punhos de uma rede.

"Marcelinho"



De acordo com o Delegado Guilherme Antoniazzi, da DEHS, a vítima também apresentava uma tatuagem do braço.

“Agora, com a necropsia, a gente vai ter mais detalhes. Se alguém tiver algum parente, algum familiar desaparecido com a tatuagem de “Marcelinho”, procure a delegacia de homicídios para que a gente possa traçar o perfil dele e termos mais pistas para buscar os infratores que fizeram esse homicídio”, afirmou.

De acordo com o Delegado Guilherme Antoniazzi, da DEHS, a vítima também apresentava uma tatuagem do braço com o nome "Marcelinho". | Foto: Divulgação

Acerto do tráfico

Uma das linhas de investigação da polícia será a de um possível acerto do tráfico de drogas, pelas características do crime. Porém, outras linhas de investigação não estão descartadas.

Curiosidade

No local, muitos curiosos acompanhavam o trabalho da polícia. Alguns, inclusive, fazendo filmagens no celular, no momento em que o corpo era retirado do saco, mesmo com o forte odor. Além dos policiais, o Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado para fazer a remoção do corpo.

Nem o forte odor impediu a curiosidade e filmagens | Foto: Divulgação





