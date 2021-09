Homem é preso por adulteração em placa de veículo em Manaus

A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190. | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus - Policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) efetuaram a prisão de um homem, de idade não informada, na tarde de sábado (18), por adulteração de sinal identificador de veículo, no conjunto João Paulo II, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da cidade.



Durante patrulhamento na área, por volta das 15h, uma equipe policial avistou uma moto com placa visivelmente adulterada, na rua Manjericão do João Paulo II. Na abordagem, foi verificada a ausência do chassi. Os policiais encaminharam o condutor ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

