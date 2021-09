Homem é baleado ao tentar socorrer esposa de assalto em Manaus

A vítima foi levada para o 28 de Agosto | Foto: Arquivo EM TEMPO

MANAUS - Mais um assalto foi registrado na capital e, desta vez, deixou uma pessoa baleada. A vítima foi um homem identificado como Henderson S. D. S, 39 anos. O crime ocorreu na noite de domingo (19), por volta das 21h, na rua Guanabara, no bairro Vila da Prata, na Zona Oeste de Manaus.



Conforme a Polícia Militar, a esposa do homem estava chegando em casa quando dois homens chegaram a pé e anunciaram um assalto. A mulher gritou e jogou a chave do carro no chão.

O homem saiu de casa após ouvir o grito da esposa e acabou sendo baleado na perna esquerda. Os suspeitos conseguiram fugir levando um veículo modelo Hyundai HB20, de cor prata, placa PHI-2801.

O homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul da capital amazonense. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil do Amazonas.

