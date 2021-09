Dono de supermercado é suspeito de mandar matar sargento em Manaus

A ação faz parte da investigação da morte do sargento do Exército Brasileiro e dono de uma cafeteria, Lucas Ramon Silva Guimarães, de 29 anos | Foto: Divulgação

MANAUS - A Polícia Civil do Amazonas deflagrou uma operação e cumpriu mandados de busca e apreensão em uma rede de supermercados de Manaus. A ação faz parte da investigação da morte do sargento do Exército Brasileiro e dono de uma cafeteria, Lucas Ramon Silva Guimarães, de 29 anos, que foi assassinado a tiros dentro do próprio estabelecimento , no dia 1° de setembro.

Equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) saíram antes do amanhecer desta terça-feira (21), para cumprir os mandados em uma rede de supermercados da capital amazonense. Segundo as investigações, a polícia suspeita de que o proprietário tenha envolvimento na morte de Lucas.

A PC-AM não informou a quantidade de mandados que foram cumpridos e nem quais são as suspeitas que os levaram a considerar o envolvimento do empresário.

Relembre o caso

No dia 1° de setembro, Lucas Ramon da Silva Guimarães estava nas últimas horas de mais um dia de trabalho, quando foi executado a tiros dentro do estabelecimento dele, situado na avenida Ayrão, bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus. As câmeras do local registraram o momento do crime .

Testemunhas informaram que um suspeito chegou ao lugar em uma motocicleta, estacionou o veículo e entrou no estabelecimento. No lugar, ele teria chegado a perguntar pela vítima e, ao identificar Lucas, efetuou tiros contra ele.

Após o crime, o suspeito fugiu. A vítima foi atingida na cabeça e ainda chegou a ser levada a um hospital particular, localizado ao lado do estabelecimento comercial, mas não resistiu aos ferimentos.

