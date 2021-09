Polícia procura criminosos que tentaram matar casal gay em Manaus

| Foto: Divulgação

MANAUS - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) divulgou as imagens de dois criminosos, ainda não identificados, envolvidos na tentativa de homicídio de um casal homoafetivo. O crime aconteceu no dia 11 deste, por volta da 1h, na avenida Eldorado, bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul da capital.



De acordo com o delegado Marcos Arruda, 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), as vítimas haviam estacionado uma motocicleta em frente a um dos bares da Praça do Caranguejo, no bairro onde ocorreu o delito, quando foram surpreendidas por comentários homofóbicos vindo dos procurados.

Segundo a autoridade policial, logo em seguida ao fato, as vítimas foram até a mesa onde os homens estavam, e insistiram para que eles pedissem desculpas pelas ofensas.

“Após o desentendimento, os autores seguiram o casal, ficaram próximos a um carro de cor preta, ainda não identificado, e aguardaram os dois rapazes embarcarem na motocicleta. Então, os suspeitos os seguiram até determinado ponto da avenida, quando fecharam a moto, e dispararam quatro vezes contra o veículo, ocasião em que um dos tiros acertou e perfurou o pulmão de uma das vítimas”, explicou a autoridade policial.

Arruda informou ainda que o homem baleado foi levado até o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, zona centro-sul de Manaus, onde ficou internado por dez dias, e recebeu alta na última segunda-feira (20).

Disque-denúncia

O delegado Marcos Arruda solicita a quem tiver informações acerca da localização dos dois criminosos que entre em contato pelo número (92) 98476-0984, o disque-denúncia do 1º DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, garantiu o delegado.

