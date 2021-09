Homem é preso em Coari com bebidas alcoólicas contrabandeadas

O conferente do barco, um homem de 55 anos, não soube informar a origem ou propriedade do material | Foto: Divulgação/SSP-AM

Coari (AM) - Um homem foi preso com uma carga com mais de 200 garrafas de bebidas alcoólicas de procedência colombiana fruto de contrabando. As bebidas estavam na embarcação do suspeito e foram apreendidas na noite de domingo (19), por agentes da Base Arpão, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM, no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). A carga está avaliada em R$ 10 mil.

Segundo o relatório de ocorrência, durante as fiscalizações, os agentes localizaram uma grande quantidade de bebida alcoólica, sendo réplica de várias marcas de fabricação colombiana, além de uma máquina de bingo.

O material estava sem nota fiscal. O conferente do barco, um homem de 55 anos, não soube informar a origem ou propriedade do material e relatou aos policiais que apenas recebeu a encomenda no município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros da capital) e que os produtos seriam entregues para uma mulher em Manaus. O homem vai responder pelo crime de contrabando.

Base Arpão

Parte da operação Fronteira Mais Segura, a base fluvial é coordenada pela SSP-AM e tem atuação integrada de efetivos das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Força Nacional. A unidade integra o programa Vigia, da Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

