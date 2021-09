Detento do semiaberto é executado a tiros no bairro Compensa

Familiares da vítima estiveram no local do crime abalados com a notícia da execução | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Mais uma execução foi registrada no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus, que é considerado palco de confronto entre facções criminosas. O crime aconteceu na noite desta terça-feira (21), na rua Belo Horizonte. A vítima foi identificada como Welisson Clemer Terêncio dos Santos, de 21 anos.

Testemunhas relataram que Wellisson estava em uma motocicleta modelo Honda Fan 160, de cor vermelha, acompanhado de uma outra pessoa quando foi surpreendido por criminosos em um carro ainda não identificado.

Motocicleta em que a vítima estava antes de ser morta | Foto: Suyanne Lima

"A população informou que o alvo dos criminosos era apenas Wellisson. A segunda pessoa escapou e até o momento não foi localizada. A vítima era monitorada por tornozeleira eletrônica e tinha passagem pelo crime de roubo", explicou o tenente.

O local do crime foi isolado por policiais militares da 8° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), para a atuação das demais equipes competentes.

Carro abandonado pelos suspeitos | Foto: Suyanne Lima

Um carro modelo Volkswagen Gol, de cor grafite, foi abandonado metros após o local da execução. A polícia acredita que o veículo possa ter sido utilizado pelos executores.

O corpo de Wellisson será removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exame necroscópico.

O caso será investigado pela equipe de Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Veja a reportagem no local do crime:



Leia Mais

CDN perde força na guerra do tráfico com 'saída' de Zé Roberto e 'L7'

Na Zona Oeste de Manaus, "Careca" é executado com sete tiros