Operação "Cidade Mais Segura" cumpre mandados de prisão em Manaus

A concentração das equipes policiais começou na madrugada desta quarta-feira | Foto: Divulgação/SSP-AM

MANAUS - A nova fase da operação "Cidade mais Segura", que visa cumprir mandados de prisão, busca e apreensão relacionados a diversos crimes, foi deflagrada em Manaus nesta quarta-feira (22).

Desde as primeiras horas da manhã, mais de 500 agentes policiais civis e militares estão engajados na missão, que tem como foco principal o combate ao tráfico de drogas em bairros de todas as zonas geográficas.

A concentração das equipes policiais começou na madrugada na Delegacia-Geral da Polícia Civil, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste da capital amazonense. O secretário de Segurança, General Mansur, o Comandante-Geral da Polícia Militar, coronel Ayrton Norte, a Delegada-Geral da Polícia Civil, Emília Ferraz, e o coordenador Geral do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), do Departamento Estadual de Trânsito, Victor Mansur, estão acompanhando o trabalho das equipes em campo.

| Foto: Divulgação/SSP-AM

A operação é organizada pelo Departamento de Polícia Metropolitano, com colaboração da Delegacia Especializada em Capturas e Polinter. A maioria dos alvos são relacionados a crimes como tráfico de drogas, homicídio e roubo.

Ainda nesta quarta-feira, por volta das 11h, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na avenida André Araújo, Petrópolis, zona sul de Manaus.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Homem é preso e mais de R$ 15 mil são apreendidos durante operação

'Cidade mais Segura': operação prende 10 suspeitos em Manaus