Estelionatários alugavam carros para vender a terceiros em Manaus

MANAUS - Uma operação, deflagrada pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), resultou na prisão de Fabrício de Souza Nascimento e Fernanda Moreira de Souza, pelo crime de estelionato. Eles encabeçavam uma organização criminosa que promoveu a venda de um carro alugado, com Documento Único de Identificação (DUT) adulterado.

Conforme o delegado Aldeney Goes, titular da especializada, os suspeitos cometeram o crime no dia 22 de julho deste ano na avenida Governador José Lindoso, na Zona Centro-Sul de Manaus. A vítima teve prejuízo de R$ 102 mil. As prisões ocorreram nos bairros São Francisco e Centro, na Zona Sul.

"Eles venderam um veículo para uma pessoa que intermediou a venda do veículo para uma outra pessoa, que também caiu em um golpe. Assim que o novo comprador percebeu o golpe procurou a polícia e descobrimos que cinco pessoas estavam envolvidas neste golpe. Todos irão responder pelos crimes e, com isso, elucidamos o caso", explicou o delegado.

As investigações apontaram ainda que outros carros foram locados para serem revendidos e terem peças retiradas. "O que alerta nesse caso é o fato do carro ter sido adulterado após ser retirado de uma locadora. Ao ser vendido, o carro já estava com outra placa e com o Documento Único de Identificação (DUT) falso. Recomendamos que todos tenham muita atenção em negociações", destacou Goes.

Os outros envolvidos identificados como Júlia Jossana Lopes Alves, que cedeu a conta bancária para os golpistas, Arthur Viking Arruda Machado, que alugou o veículo e Mikahakene Reinaldo de Souza, que adulterou o documento e fez a venda do imóvel, foram indiciados pela participação no crime.

Já Fabrício e Fernando irão responder por estelionato, furto mediante fraude, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, falsificação de documento público e associação criminosa. Eles serão encaminhados à Central de Recebimento e Triagem (CRT). Além da prisão, foi solicitado o bloqueio de valores nas contas de todos os envolvidos.

