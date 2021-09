Polícia apreende 12 toneladas de pescado avaliada em R$ 800 mil no AM

A apreensão ocorreu durante as vistorias realizadas pelos policiais em embarcações que trafegam pelo rio Solimões. | Foto: divulgação

Manaus (AM) - Agentes da Base Fluvial Arpão apreenderam 12 toneladas de pescado ilegal, na madrugada de terça-feira (21/09), em uma embarcação nas proximidades do município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). Um homem foi detido por crime ambiental. O prejuízo estimado ao crime é de R$ 800 mil. A apreensão ocorreu por volta das 4h30, durante as vistorias realizadas pelos policiais em embarcações que trafegam pelo rio Solimões.

Segundo as equipes, o pescado foi encontrado na embarcação Thaiane Mirella, tipo pesqueiro, oriunda do município de Jutaí e que tinha como destino a capital amazonense. Ao todo, os policiais conseguiram apreender 5 toneladas de pirarucu fresco e 7 toneladas de pirarucu salgado, que estavam armazenados em sacos plásticos, acondicionados em meio a gelo, no porão do barco.

O responsável pelo pescado ilegal foi levado à Delegacia de Polícia da Base Arpão, onde foi autuado em flagrante por crime ambiental.

O pescado apreendido foi doado às secretarias municipais do Meio Ambiente (Semma) e de Ação Social de Coari, sendo posteriormente distribuído para entidades que trabalham com assistencialismo social no município.

Base Arpão

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a Base Arpão é uma unidade tem atuação integrada de efetivos das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Polícia Federal, Força Nacional e Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Leia mais:



Homem é preso em Coari com bebidas alcoólicas contrabandeadas

Duas toneladas de pescado ilegal são apreendidas no porto São Raimundo