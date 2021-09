Veja ocorrências da PM nas últimas 24 horas em Manaus e interior

Foram apreendidos entorpecentes, armas de fogo, facas, munições, automóveis e R$ 3 mil em espécie. | Foto: divulgação

Manaus (AM) - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu 22 pessoas e apreendeu um adolescente entre a manhã de terça-feira (21/09) e as primeiras horas da manhã de hoje (22/09). As prisões foram registradas em Manaus e nos municípios de Careiro Castanho, Guajará, Humaitá e Maués. Os suspeitos foram presos pelos crimes de tráfico de drogas, roubo, furto, receptação de veículos e violência doméstica.

Praça 14 de Janeiro

Um homem de 22 anos foi preso no bairro Praça 14 de Janeiro, zona sul da capital, com 16 trouxinhas de oxi, uma pistola calibre 9 milímetros e três carregadores com 16 munições intactas, além de um veículo Corsa Sedan de cor preta e placa JXY-1065, e um Fiat Palio de cor vermelha e placa NOS-6150, ambos com restrição de roubo. Ele foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Bairro Jorge Teixeira

No bairro Jorge Teixeira, foram presos três homens, sendo um de 20 anos e dois de 34 anos, pelo crime de roubo. Os policiais foram informados de que três homens em um carro Fiat Palio de cor prata estavam efetuando roubos nas proximidades da avenida Autaz Mirim, e se dirigiram ao endereço citado. Ao perceber a presença da guarnição, os suspeitos tentaram fugir, mas foram interceptados. Durante a abordagem foram encontrados seis aparelhos celulares e a quantia R$ 554 em espécie.Os infratores, com idades entre 20 e 34 anos, foram conduzidos ao 14º DIP, onde foram autuados em flagrante por roubo.

Bairro Compensa

No bairro Compensa, um adolescente de 16 anos foi apreendido por tráfico de drogas. Com ele foram encontradas 51 pequenas porções de drogas, entre oxi e cocaína, além de R$ 7 em espécie. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Careiro Castanho - Interior

Policiais militares prenderam um homem, de 28 anos, e uma mulher, de 19 anos, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, no município de Careiro Castanho (a 88 quilômetros de Manaus). Com a dupla foram encontradas 49 porções de cocaína e oxi, uma espingarda calibre 12, dois celulares e uma balança digital. O casal foi conduzido à 34ª Delegacia Integrada de Polícia (DIP) do município.

