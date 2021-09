Donos do Vitória permanecerão em presídios de Manaus, decide juiz

O empresário é apontado como mandante da morte do sargento | Foto: Reprodução

Manaus - O Tribunal de Justiça do Amazonas considerou legal as prisões dos empresários Joabson Agostinho Gomes e Jordana Azevedo Freire , proprietários da rede Vitória Supermercados. O casal foi preso em cumprimento a mandados de prisão temporária expedidos pelo Juízo da Central de Inquéritos do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), por suspeita de envolvimento no homicídio do sargento do Exército Brasileiro, Lucas Ramon Silva Guimarães, de 29 anos. A vítima foi executada a tiros no dia 2 deste mês na cafeteria dele na Zona Sul de Manaus.

Em nota, o TJ-AM informou que como as Audiências de Custódia ainda estão temporariamente suspensas em razão da Pandemia, o Juízo plantonista das Audiências de Custódia analisou a noticia das prisões enviadas pela autoridade policial e, em conformidade com o entendimento do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE/AM), não constatou irregularidade aparente quanto aos seus cumprimentos. Portanto, o casal permanecerá preso até deliberação contrária.

Conforme a Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas (SEAP), Jordana já foi levada ao Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF) e Joabson aguarda na Central de Recebimento e Triagem (CRT) para ser encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) na quinta-feira (23), todos no quilômetro oito da rodovia federal BR-174.

Traição e desvio de dinheiro

Traição e desvio de dinheiro, conforme a polícia esses foram os motivos que resultaram no assassinato do sargento do Exército Brasileiro Lucas Ramon Silva Guimarães, que tinha 29 anos. Joabson descobriu que Jordana estava tendo um relacionamento extraconjugal com Lucas e, por isso, teria encomendado a morte do sargento.

Jordana, conforme a polícia, é procurada pelo homicídio por saber que Lucas seria morto e não ter evitado o homicídio. O casal se apresentou na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro (DEHS) na tarde de terça-feira (21). Eles passaram a noite da especializada e baixaram para as unidades prisionais na tarde de hoje (21).

A polícia segue em busca de localizar o atirador que aparece no vídeo da execução do empresário e sargento do Exército Brasileiro. A defesa do casal afirmou que os dois são cristãos e estão tranquilos confiantes na Justiça.

Leia Mais

Militar morreu por ter caso com mulher do dono do supermercado Vitória

"São cristãos e estão tranquilos", diz advogado de donos do Vitória